Qui dit brunch, dit sucré et salé mais aussi variété. Si vous goûtez peu le jambon, la charcuterie ou autres saucisses sur la table, souvent dominicale, voici une dizaine de recettes végétariennes, voire véganes, qui combleront vos appétits, et votre curiosité gustative.

GRANOLA AUX DATTES ET GRAINES DE COURGE

. © DR

PANCAKES À LA BANANE, GRAINES DE CHIA ET MYRTILLES

. © DR

GAUFRES AU JUS DE CAROTTES, MYRTILLES ET NOIX

. © DR

CRÊPES À LA CONFITUREDE MYRTILLES, CHANTILLY DE SOJA ET BAIES ROUGES

. © DR

GAUFRES AUX GROSEILLES ET FRAMBOISES

. © DR

PANCAKES À LA BANANE AU SIROP D'ÉRABLE

. © DR

CAKE DE POMMES DE TERRE POLONAIS AU YAOURT ET PERSIL

. © DR

TOAST AUX OEUFS BROUILLÉS, RADIS ET GRAINES DE CHIA

. © DR

BAGELS AUX OEUFS BROUILLÉS ETOIGNONS DE PRINTEMPS

. © DR

MUFFINS SANS SUCRE AUX GRAINES DE COURGE

. © DR

