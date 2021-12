Un voyage dans les pays voisins est parfait pour ceux qui veulent s'évader à la dernière minute. Traversez la frontière en train ou en voiture et découvrez le meilleur du Luxembourg, de l'Allemagne, de la France et des Pays-Bas.

La devise "mieux vaut un bon voisin qu'un ami lointain" s'applique aussi pour les voyages. Nous avons fouillé dans les archives et sélectionné les excursions les plus polyvalentes et juste à la frontière au Luxembourg, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas.

Vivre comme un Luxembourgeois

© Getty

Avec ses châteaux, ses vins et ses sentiers de randonnée, le Grand-Duché offre tout ce qu'il faut pour la "dolce vita" sur seulement 2586 km². Les habitants apprécient particulièrement les petites villes pittoresques, telles que Clervaux. Elle est située dans un cadre très pittoresque, au milieu des collines boisées du parc naturel de l'Our, dans le nord du pays. L'abbaye bénédictine de St-Maurice et St-Maur est un incontournable. En outre, les itinéraires de train et de randonnée entre Clervaux et la belle nature de Goebelsmuhle valent vraiment la peine.

Echternach est aussi une vieille ville très agréable. L'abbaye a déjà été fondée en 689 et la ville est la plus ancienne du Luxembourg. Vous pourrez admirer les vestiges d'une ancienne villa romaine du troisième siècle, l'ancienne forteresse ou les murs de la ville médiévale.

Enfin, lorsque vous visitez le Grand-Duché de Luxembourg, vous ne pouvez pas manquer la capitale. Après tout, avec ses ruelles sans voitures, ses terrasses couvertes et ses habitants souriants, Luxembourg est bien plus qu'une ville d'expatriés.

Le charme français

© Getty

Vous traverserez la ville à grande vitesse en vous rendant à Paris, mais Lille vaut vraiment la peine de s'y arrêter. Elle a tout ce qu'il faut pour une escapade urbaine animée, avec pour toile de fond un film en costumes sur la royauté française du XVIIe siècle. Parmi les bâtiments historiques rénovés, elle regorge de boutiques, de beaux magasins et de restaurants dans presque toutes les catégories de prix. Le pittoresque Saint-Quentin est un grand village avec de belles adresses locales. Après le dîner, vous pourrez prendre un bol d'air frais lors d'une promenade romantique le long de la Somme. En réalité elle a tout d'une ville avec son riche patrimoine culturel et architectural (art déco) et son festival annuel d'art de rue. Amiens est une autre ville française charmante et paisible. Dans le centre, de jolies boutiques locales et des restaurants se rassemblent autour de la majestueuse cathédrale Notre-Dame.

Visite des musées en Allemagne

© Getty

L'Allemagne possède de nombreux atouts et a beaucoup investi dans les musées et la culture au cours des dernières décennies. En tant que pays voisin, nous pouvons nous aussi en profiter. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie, par exemple, est l'un des centres culturels les plus importants d'Europe. En outre, les cathédrales de Cologne et d'Aix-la-Chapelle sont toutes deux inscrites au patrimoine mondial.

A Cologne, il y a aussi la Kölsch (bière allemande), le carnaval, le chocolat et la bonne nourriture. Visitez le centre historique plein d'atmosphère, avec ses adresses authentiques et branchées et ses excellents musées. Encore plus près : Aix-la-Chapelle, situé au carrefour entre la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne. Vous pourrez y faire de nombreux achats, vous imprégner de l'histoire et vous détendre dans un Kneipe traditionnel.

La Ruhr allemande, en tant que région d'art et de culture modernes, s'est débarrassée de son passé industriel poussiéreux. Essen - au milieu de la région de la Ruhr - vaut vraiment la peine d'être visitée. La ville a été complètement détruite par les bombardements, mais s'est rapidement relevée après la guerre. Dortmund est la plus grande ville du pays. De nombreux sites d'usines ont été transformés en musées, centres commerciaux et autres lieux de loisirs. Au sud de la région se trouve Düsseldorf. Le musée Insel Hombroich, un domaine fantastique pour les amateurs d'art, d'architecture et de nature, est un lieu incontournable.

Faire du vélo aux Pays-Bas

Roermond © Getty

Si les Pays-Bas sont semi-confinés (l'horeca, la culture et les magasins fermeront leurs volets jusqu'au 14 janvier minimum), rien n'empêche de faire de la marche ou du vélo. Car si les Pays-Bas sont le pays de la bicyclette, ils possèdent également de nombreux itinéraires pédestres qui relient les villes entre elles par thèmes. La "promenade longue distance RivierPark Maasvallei" a été choisie comme itinéraire pédestre de l'année 2021. Elle traverse le Limbourg belge et néerlandais et constitue le moyen idéal de découvrir certains endroits de notre voisinage septentrional, comme Thorn et Stokkem. Vous préférerez le vélo ? Commencez votre voyage le long de la Meuse dans la ville historique de Roermond et continuez à vélo jusqu'à Stevensweert et - à nouveau - la ville blanche de Thorn.

Dans la province néerlandaise du Noord-Brabant, vous pouvez marcher 330 kilomètres de monastère en monastère et de ville en ville. Des arrêts bien connus le long de l'itinéraire sont Den-Bosch et Eindhoven. Réservez une nuitée dans le thème de l'hôtel boutique Mariënhage à Eindhoven. L'Augustijnenklooster transformé a remporté le prix public et architectural néerlandais du "Meilleur bâtiment 2020".

Un autre nouvel itinéraire est la piste cyclable des châteaux entre deux beaux châteaux, Kasteel de Haar et Slot Zuylen près d'Utrecht. Ne manquez pas de vous attarder dans cette ville animée et conviviale. Elle possède un riche passé historique mais, comme souvent dans les villes étudiantes, elle continue d'innover. Également amusant : depuis 2012, un poème se promène dans les rues d'Utrecht et s'allonge d'une lettre chaque semaine. Il est destiné à se développer à l'infini. Vous pouvez passer la nuit chez Bunk. La marque hôtelière néerlandaise a été choisie comme lauréate des Travel & Hospitality Awards 2021 dans la catégorie European Travel Awards.

