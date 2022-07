Votre avion est annulé ? Voici quelques destinations tout à fait charmantes à trois heures de Bruxelles

Devant l’annulation de leur avion, beaucoup de Belges ont été obligés de changer leur plan et d’opter pour des vacances au pays ou guère plus loin. Voici quelques idées pour des plans B de premier choix à quelques heures seulement de Bruxelles.

Les années précédentes avaient déjà vu une hausse des vacances dites de proximité. Poussés par le covid et les test PCR ou pass obligatoire, beaucoup avaient joué la prudence et s’étaient résolus à passer leurs vacances en Belgique. Cette année la tendance était clairement à des vacances plus exotiques, mais les turbulences dans le secteur aérien ont forcé de nombreux vacanciers à revoir leurs plans. Certains d’entre eux se sont dès lors tournés vers les vacances en voiture en Belgique ou dans les pays voisins avec des locations de logements last-minute.

La Belgique à la cote pour les réservations de dernière minute

C’est en tout cas ce que constate Belvilla, un site spécialisé dans la location en ligne de logements de vacances, dans ses chiffres de réservation des dernières semaines. Ainsi au cours des deux dernières semaines, pas moins de 57 % des réservations effectuées par des Belges concernaient des logements situés en Belgique, avec une nette préférence pour le sud du pays puisque 41,7 % des réservations concernaient la Province de Luxembourg, 25,5 % la province de Liège et 13,9 % la Province de Namur.

De nombreux voyageurs néerlandais ont également choisi la Belgique comme destination de vacances de dernière minute (pour 25,7 % d’entre eux). Ils semblent même préférer la Belgique à d’autres destinations comme la France, l’Autriche, l’Allemagne ou même leur propre pays.

La deuxième destination particulièrement prisée par les Belges au cours des deux dernières semaines est sans surprise la France, avec pas moins de 15 % des réservations. Au niveau européen, c’est même le Languedoc-Roussillon (20,9 %) qui truste le haut du classement. Les Pays-Bas et l’Allemagne seraient également très demandés.

Votre avion est annulé ? Voici quelques destinations tout à fait charmantes à plus ou moins trois heures de Bruxelles.

Envie d’autre chose que la France ? Et pourquoi pas l’Allemagne toute proche

Dresde, l’une des villes préférées des touristes étrangers qui visitent l’Allemagne

L’Allemagne possède de nombreux atouts et a beaucoup investi dans les musées et la culture au cours des dernières décennies. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie, par exemple, est l’un des centres culturels les plus importants d’Europe. Encore plus près : Aix-la-Chapelle, situé au carrefour entre la Belgique, des Pays-Bas et de l’Allemagne. Vous pourrez y faire de nombreux achats, vous imprégner de l’histoire et vous détendre dans un Kneipe traditionnel. La Ruhr allemande, en tant que région d’art et de culture modernes, s’est débarrassée de son passé industriel poussiéreux. De nombreux sites d’usines ont été transformés en musées, centres commerciaux et autres lieux de loisirs. Au sud de la région se trouve Düsseldorf. Le musée Insel Hombroich, un domaine fantastique pour les amateurs d’art, d’architecture et de nature, est un lieu incontournable. Et puis la nature peut aussi être superbe comme en Forêt-Noire.

La Zélande ( 2h26 de Bruxelles)

Plage de Breskens, en Zélande

La Zélande voisine a été dessinée par les flots. Cette terre nimbée d’eau offre une nature intacte et quelques superbes plages sauvages, mais aussi de somptueux produits locaux. Lire: Les délices de la Zélande et Voyage en Zélande, le pays en dessous de la mer.

La Hollande du Nord ( 3h45 de Bruxelles):

Souvent méconnue, le nord des Pays-Bas a pourtant beaucoup à offrir. Et ses cinq îles ne sont pas le moindre de ses trésors. Lire: Pays-Bas: en Frise, à la découverte d’une région aussi méconnue que captivante et Dix raisons de se rendre à Texel

La dolce vita Luxembourgeoise

Avec ses châteaux, ses vins et ses sentiers de randonnée, le Grand-Duché offre tout ce qu’il faut pour la « dolce vita » sur seulement 2586 km². Les habitants apprécient particulièrement les petites villes pittoresques, telles que Clervaux. Elle est située dans un cadre très pittoresque, au milieu des collines boisées du parc naturel de l’Our, dans le nord du pays. L’abbaye bénédictine de St-Maurice et St-Maur est un incontournable. En outre, les itinéraires de train et de randonnée entre Clervaux et la belle nature de Goebelsmuhle valent vraiment la peine.

Echternach est aussi une vieille ville très agréable. L’abbaye a déjà été fondée en 689 et la ville est la plus ancienne du Luxembourg. Vous pourrez admirer les vestiges d’une ancienne villa romaine du troisième siècle, l’ancienne forteresse ou les murs de la ville médiévale.

Enfin, lorsque vous visitez le Grand-Duché de Luxembourg, vous ne pouvez pas manquer la capitale. Après tout, avec ses ruelles sans voitures, ses terrasses couvertes et ses habitants souriants, Luxembourg est bien plus qu’une ville d’expatriés.

Voici deux autres destinations auxquelles on ne pense pas forcément à plus ou moins 8 heures de route

La mer Baltique (8h de route de Bruxelles)

La Dordogne (8h50 de route de Bruxelles)