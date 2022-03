Des recettes économes en énergie

Eva Kestemont Journaliste Knack Weekend

Utiliser un peu moins d'énergie serait la meilleure arme que nous ayons contre Poutine. Or en utilisant moins de combustibles fossiles, non seulement on est moins dépendants des importations russes, mais on aide la planète et notre propre porte-monnaie. Ou comment participer, ne fût-ce qu'un peu et depuis sa cuisine, à la lutte. Voici comment cuisiner de manière économe en énergie, sans avoir à manger tous les jours de la salade.