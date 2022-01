Les plats à enfourner sont un classique de la cuisine d'hiver et qui en plus est la plupart du temps, très simples à réaliser. Voici près de 20 recettes qui mettent l'eau à la bouche.

Alors, oui, cela demande un peu de préparation, mais après il n'y a plus rien d'autre à faire qu'attendre. Ces plats sont donc idéaux lorsque vous recevez des invités. De plus, ils se congèlent à la perfection. Voici nos recettes préférées.

Les classiques

Ces plats ont la saveur d'une madeleine de Proust. Ils sont aussi souvent généreux et bon marché !

La Tartiflette

© Getty

Les classiques avec une petite ou grosse variante

Il ressemble a un plat vu et revu, et pourtant...

© Getty

Les "exotiques"

© DR

Avec des pâtes

© Getty

Mais aussi:

Alors, oui, cela demande un peu de préparation, mais après il n'y a plus rien d'autre à faire qu'attendre. Ces plats sont donc idéaux lorsque vous recevez des invités. De plus, ils se congèlent à la perfection. Voici nos recettes préférées.Ces plats ont la saveur d'une madeleine de Proust. Ils sont aussi souvent généreux et bon marché ! Il ressemble a un plat vu et revu, et pourtant...